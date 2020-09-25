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В Україні за добу більше 3,5 тисячі хворих на COVID-19 і 70 смертей 

П'ятниця, 25 вересня 2020, 08:40
В Україні за добу більше 3,5 тисячі хворих на COVID-19 і 70 смертей 

За минулу добу, 24 вересня, в Україні виявили 3 565 випадків захворювання на коронавірус, 70 пацієнтів, хворих на COVID-19, померли.

Джерело: дані системи моніторингу РНБО

Деталі: 24 вересня зафіксовано 3 565 випадків захворювання на коронавірус, з них 70 - летальних. Одужали – 1 675 осіб.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, захворіли 230 дітей та 155 медичних працівників. Госпіталізували - 742 пацієнтів.

Загалом в Україні зафіксовано 3 827 смертельних випадків від COVID-19. Одужали – 85 133 людини.

Наразі хворіють 102 711 людей, із підозрою на COVID-19 – 256 970 осіб.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в країні - 191 671.

Найбільше нових випадків захворювання підтвердили у Києві (380), Харківській (297), Тернопільській (245), Дніпропетровській (225), Львівській (215) областях. 

Нагадаємо: 26 серпня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня і доповнив постанову від 22 липня: навіть у "зеленій зоні" епідемічної небезпеки заборонив діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, роботу розважальних закладів, нічних клубів, проведення дискотек, а також проведення концертів – "окрім тих, які проводяться закладами культури, і для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності".

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Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна
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