В Украине за сутки более 3,5 тысячи больных COVID-19 и 70 смертей

За прошедшие сутки, 24 сентября, в Украине обнаружили 3565 случаев заболевания на коронавирус, 70 пациентов с COVID-19 умерли.

Источник: данные системы мониторинга СНБО

Детали: 24 сентября зафиксировано 3565 случаев заболевания на коронавирус, из них 70 - летальных. Выздоровели - 1 675 человек.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, заболели 230 детей и 155 медицинских работников. Госпитализировали - 742 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 3 827 смертельных случаев от COVID-19. Выздоровели - 85 133 человека.

Сейчас болеют 102 711 человек, с подозрением на COVID-19 - 256 970 человек.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране - 191 671.

Больше всего новых случаев заболевания подтвердили в Киеве (380), Харьковской (297), Тернопольской (245), Днепропетровской (225), Львовской (215) областях.

Напомним: 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября и дополнил постановление от 22 июля: даже в "зеленой зоне" эпидемической опасности запретил деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, работу развлекательных заведений, ночных клубов, проведение дискотек, а также проведение концертов – "кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры, и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности".

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