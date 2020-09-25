У Коломиї понад сто людей отруїлися в їдальні

101 людина отруїлася у результаті вживання їжі у їдальні Коломиї, що в Івано-Франківській області.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "До лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні".

Деталі: Відзначається, що всі вони вживали їжу в їдальні ТОВ "Леоні".

Наразі ДСНС проводить комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.