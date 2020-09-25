У Коломиї понад сто людей отруїлися в їдальні
П'ятниця, 25 вересня 2020, 09:35
101 людина отруїлася у результаті вживання їжі у їдальні Коломиї, що в Івано-Франківській області.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "До лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні".
Деталі: Відзначається, що всі вони вживали їжу в їдальні ТОВ "Леоні".
Наразі ДСНС проводить комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
Українська правда