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У Коломиї понад сто людей отруїлися в їдальні

П'ятниця, 25 вересня 2020, 09:35
Фото posudaguide.ru

101 людина отруїлася у результаті вживання їжі у їдальні Коломиї, що в Івано-Франківській області.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "До лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні".

Деталі: Відзначається, що всі вони вживали їжу в їдальні ТОВ "Леоні".

Наразі ДСНС проводить комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областьїжаздоров'я


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