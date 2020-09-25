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В Коломые более ста человек отравились в столовой

Пятница, 25 сентября 2020, 09:35
Фото posudaguide.ru

101 человек отравился в результате употребления пищи в столовой Коломыи, что в Ивано-Франковской области.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении".

Детали: Отмечается, что все они употребляли пищу в столовой ООО "Леони".

Сейчас ГСЧС проводит комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьедаздоровье


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