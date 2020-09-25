В Коломые более ста человек отравились в столовой
Пятница, 25 сентября 2020, 09:35
101 человек отравился в результате употребления пищи в столовой Коломыи, что в Ивано-Франковской области.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "В лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении".
Детали: Отмечается, что все они употребляли пищу в столовой ООО "Леони".
Сейчас ГСЧС проводит комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
Украинская правда