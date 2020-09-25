19-річний син Королевської теж зібрався в депутати

Сина депутатів Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Наталії Королевської та Юрія Солода Ростислава Солода висунули кандидатом в депутати Краматорської міської ради від партії ОПЗЖ.

Джерело: пост Ростислава Солода в Facebook

Пряма мова: "Сьогодні був офіційно висунутий кандидатом в депутати Краматорської міської ради!".

Деталі: За словами Солода, його команда "останні кілька місяців наполегливо працювала над стратегією розвитку міста", суть якої "зробити Краматорськ інвестиційно привабливим, технологічним, і комфортним для життя містом".

На висуванні Солода кандидатом були присутні його батьки-нардепи.

Солод, який народився в 2001 році, закликав жителів прийти на вибори 25 жовтня і проголосувати за "успішне і перспективне майбутнє для себе і своїх близьких".

Що було раніше: "ОПЗЖ" висунула у мери Вінниці відомого боксера В’ячеслава Узелкова.