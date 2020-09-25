19-летний сын Королевской тоже собрался в депутаты

Сына депутатов Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислава Солода выдвинули кандидатом в депутаты Краматорского городского совета от партии ОПЗЖ.

Источник: пост Ростислава Солода в Facebook

Прямая речь: "Сегодня был официально выдвинут кандидатом в депутаты Краматорского городского совета!".

Детали: По словам Солода, его команда "последние несколько месяцев упорно трудилась над стратегией развития города", суть которой "сделать Краматорск инвестиционно привлекательным, технологическим, и комфортным для жизни городом".

На выдвижении Солода кандидатом присутствовали его родители-нардепы.

Солод, который родился в 2001 году, призвал жителей прийти на выборы 25 октября и проголосовать за "успешное и перспективное будущее для себя и своих близких".

Что было ранее: "ОПЗЖ" выдвинула в мэры Винницы известного боксера Вячеслава Узелкова.