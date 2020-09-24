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"ОПЗЖ" висунула у мери Вінниці відомого боксера

Четвер, 24 вересня 2020, 10:39

Відомий український боксер В’ячеслав Узелков повідомив, що балотується у мери Вінниці від "Опозиційної платформи – за життя".

Джерело: Instagram боксера

Пряма мова: "Я іду в мери від Опозиційної платформи – за життя!

Мені дуже приємно бути в складі такої сильної команди, яка зробить наше місто найкращим. Мене найбільше турбують соціально незахищені мешканці міста та благоустрій Вінниці.

Мені прикро, що лише центральні вулиці виглядають показово пристойно, а у віддалених районах – безліч проблем".

Деталі: Узелков додав, що зайде в кожен кабінет міськради Вінниці і наведе там порядок: "Я чесний, завжди тримаю слово, і хочу, щоб все місто стало таким. Ми маємо невичерпний потенціал, прекрасних людей, і ми стовідсотково зможемо покласти кожен камінчик в місті на своє місце".

Що було раніше: До того про намір стати мером Вінниці заявив лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк. Він балотується у депутати Вінницької міської ради від Партії Вінничан.

Від пропрезидентської "Слуги народу" боротися за крісло мера Вінниці буде Сергій Борзов. Його дружина нардепка "СН", яку обрали в одному з округів області. Наразі Борзова призначили главою ОДА.

Від "Голосу" кандидатом у мери буде нардепка Олександра Устінова

Зараз посаду міського голови Вінниці займає Сергій Моргунов (з 2014 р.). Його попередником був Володимир Гройсман. Гройсман був міським головою Вінниці з 2006 по 2014 рр. Потім він працював у ВР та уряді. З 2016 по 2019 рр. займав пост прем'єра. Наразі Моргнов є представником партії Гройсмана.

Гройсман має велику підтримку у Вінниці. На парламентських виборах партію колишнього міського голови підтримали 15.5% вінничан.

Довідка: У 2014 році Узелков провів останній бій. Наразі він ведучий програми "Зважені та щасливі".

Альона Мазуренко, УП
Теми: Вінницявиборимісцева владаОПЗЖ


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