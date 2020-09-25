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Нацгвардія почала розслідування через відео про зіпсовані сухпайки для бійців

П'ятниця, 25 вересня 2020, 11:33
Нацгвардія почала розслідування через відео про зіпсовані сухпайки для бійців

У Національній гвардії України розпочато службове розслідування у зв'язку з поширеною раніше інформацією про неякісні сухі пайки, видані бійцям однієї з військових частин.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення МВС

Дослівно: "Буде перевірено організацію порядку закупівель продовольства, його перевірки під час прийому від постачальників, стан зберігання, обліку, видачі особовому складу та повноти доведення встановлених норм, а також його відповідність супроводжувальним документам та стандартам якості, дотримання вказаних виробником термінів зберігання. Про результати поінформуємо пізніше".

Деталі: Раніше у соцмережах та ЗМІ з'явилася інформація, що бійці Національної гвардії виявили у виданих їм "сухих пайках" личинки.

Зокрема, "Київ Оперативний" у Facebook і Telegram оприлюднив відео, на якому "хлопці з військової частини 3030" показали, який обід їм видали під час патрулювання. З десяти сухпайків у чотирьох знайшли огидні "сюрпризи" – опариші (личинки м'ясної мухи).

"Українська правда" в Threads

Теми: Нацгвардіяїжа
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