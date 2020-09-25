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Нацгвардия начала расследование из-за видео об испорченных сухпайках для бойцов

Пятница, 25 сентября 2020, 11:33
Нацгвардия начала расследование из-за видео об испорченных сухпайках для бойцов

В Национальной гвардии Украины начато служебное расследование в связи с распространенной ранее информации о некачественных сухих пайках, выданных бойцам одной из воинских частей.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение МВД

Дословно: "Будет проверена организация порядка закупок продовольствия, его проверки при приеме от поставщиков, состояние хранения, учета, выдачи личному составу и полноты соблюдения установленных норм, а также его соответствие сопроводительным документам и стандартам качества, соблюдение указанных производителем сроков хранения. О результатах проинформируем позже".

Детали: Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что бойцы Национальной гвардии обнаружили в выданных им "сухих пайках" личинки.

В частности, "Киев Оперативный" в Facebook и Telegram обнародовал видео, на котором "ребята из военной части 3030" показали, какой обед им выдали во время патрулирования. Из десяти сухпайков в четырех нашли отвратительные "сюрпризы" – опарыши (личинки мясной мухи).

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Темы: Нацгвардияеда
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