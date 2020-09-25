Помер чоловік, який підпалив себе у Білорусі

У Білорусі помер 36-річний чоловік, який облив себе бензином і підпалив біля будівлі міліції.

Джерело: TUT.BY з посиланням на лікарню швидкої медичної допомоги

Дослівно: "Чоловік перебував у вкрай важкому стані в реанімації. Він отримав опіки 95% тіла, включаючи дихальні шляхи. Майже тиждень за його життя боролися лікарі, але вночі 25 вересня він помер".

Що було раніше: 18 вересня в білоруському місті Смолевичі чоловік вчинив акт самоспалення.

За даними МВС, 36-річний чоловік з'явився біля ганку будівлі РВВС, облив себе бензином і підпалив. З будівлі райвідділу вибіг співробітник і загасив вогонь.

Пізніше стала відома особа чоловіка. Це житель села Задомля Смолевичського району, повідомляла "Наша Ніва". Родичі говорили, що причиною вчинку чоловіка, швидше за все, став алкоголь.

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