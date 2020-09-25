Помер чоловік, який підпалив себе у Білорусі
У Білорусі помер 36-річний чоловік, який облив себе бензином і підпалив біля будівлі міліції.
Джерело: TUT.BY з посиланням на лікарню швидкої медичної допомоги
Дослівно: "Чоловік перебував у вкрай важкому стані в реанімації. Він отримав опіки 95% тіла, включаючи дихальні шляхи. Майже тиждень за його життя боролися лікарі, але вночі 25 вересня він помер".
Що було раніше: 18 вересня в білоруському місті Смолевичі чоловік вчинив акт самоспалення.
За даними МВС, 36-річний чоловік з'явився біля ганку будівлі РВВС, облив себе бензином і підпалив. З будівлі райвідділу вибіг співробітник і загасив вогонь.
Пізніше стала відома особа чоловіка. Це житель села Задомля Смолевичського району, повідомляла "Наша Ніва". Родичі говорили, що причиною вчинку чоловіка, швидше за все, став алкоголь.
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Передісторія:
- Від 9 серпня у Білорусі не стихають багатотисячні акції протесту по всій країні проти фальсифікованих Олександром Лукашенком виборів президента та свавілля силовиків.
- Силовики відрізняються особливою жорстокістю щодо протестувальників: використовують гумові кулі, водомети, сльозогінний газ, затримують журналістів, б’ють та знущаються як над учасниками акцій, так і над тими, хто ніяк до них не причетний.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Майже всіх членів ради затримали, видворили із країни або ж змусили виїхати із Білорусі.