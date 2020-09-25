Умер мужчина, который поджог себя в Беларуси
В Беларуси умер 36-летний мужчина, который облил себя бензином и поджег возле здания милиции.
Источник: TUT.BY со ссылкой на Больницу скорой медицинской помощи
Дословно: "Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Он получил ожоги 95% тела, включая дыхательные пути. Почти неделю за его жизнь боролись врачи, но ночью 25 сентября он умер".
Что было раньше: 18 сентября в беларусском городе Смолевичи мужчина совершил акт самосожжения.
По данным МВД, 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Из здания райотдела выбежал сотрудник и потушил огонь.
Позже стала известна личность мужчины. Это житель деревни Задомля Смолевичского района, сообщала "Наша Ніва". Родственники говорили, что причиной трагического поступка, скорее всего, стал алкоголь.
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Предыстория:
- С 9 августа в Беларуси не стихают многотысячные акции протеста по всей стране против фальсифицированных Александром Лукашенко выборов президента и произвола силовиков.
- Силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.