Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Умер мужчина, который поджог себя в Беларуси

Пятница, 25 сентября 2020, 12:03
Умер мужчина, который поджог себя в Беларуси

В Беларуси умер 36-летний мужчина, который облил себя бензином и поджег возле здания милиции.

Источник: TUT.BY со ссылкой на Больницу скорой медицинской помощи

Дословно: "Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Он получил ожоги 95% тела, включая дыхательные пути. Почти неделю за его жизнь боролись врачи, но ночью 25 сентября он умер".

Что было раньше: 18 сентября в беларусском городе Смолевичи мужчина совершил акт самосожжения.

По данным МВД, 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Из здания райотдела выбежал сотрудник и потушил огонь.

Позже стала известна личность мужчины. Это житель деревни Задомля Смолевичского района, сообщала "Наша Ніва". Родственники говорили, что причиной трагического поступка, скорее всего, стал алкоголь.

Читайте также: Единство, символы и Россия. Экс-работник аппарата Лукашенко, бизнесмен и поэт – о главном за месяц белорусских протестов

Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси не стихают многотысячные акции протеста по всей стране против фальсифицированных Александром Лукашенко выборов президента и произвола силовиков. 
  • Силовики отличаются особой жестокостью по отношению к протестующим: используют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ, задерживают журналистов, бьют и издеваются как над участниками акций, так и над теми, кто никак к ним не причастен.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Почти всех членов совета задержали, выдворили из страны или заставили уехать из Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Беларусь
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Последние новости
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама: