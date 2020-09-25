Умер мужчина, который поджог себя в Беларуси

В Беларуси умер 36-летний мужчина, который облил себя бензином и поджег возле здания милиции.

Источник: TUT.BY со ссылкой на Больницу скорой медицинской помощи

Дословно: "Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Он получил ожоги 95% тела, включая дыхательные пути. Почти неделю за его жизнь боролись врачи, но ночью 25 сентября он умер".

Что было раньше: 18 сентября в беларусском городе Смолевичи мужчина совершил акт самосожжения.

По данным МВД, 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Из здания райотдела выбежал сотрудник и потушил огонь.

Позже стала известна личность мужчины. Это житель деревни Задомля Смолевичского района, сообщала "Наша Ніва". Родственники говорили, что причиной трагического поступка, скорее всего, стал алкоголь.

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