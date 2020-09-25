Київ вже у "жовтій зоні", але кількість хворих на COVID-19 не зменшується

Столиця повернулася до "жовтої зони" епідеміологічної небезпеки, але за минулу добу у місті зафіксували 380 нових хворих на коронавірус і 9 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Київ повернувся до "жовтої зони" епідеміологічної небезпеки. Але говорити про те, що ситуація різко покращилася, ми не можемо. За минулу добу в столиці – плюс 380 хворих. 9 людей померли".

Деталі: До того ж не зменшується кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації.

Станом на 25 вересня у стаціонарах медзакладів лікуються 1045 хворих на коронавірус. Із них 21 дитина. 213 пацієнтів – у важкому стані, 307 отримують кисневу підтримку, а 18 хворих – під апаратами ШВЛ.

Серед нових хворих 198 жінок віком від 18 до 83 років, 153 чоловіки віком від 18 до 93 років, 12 дівчаток від 4 місяців до 16 років і 17 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли також 10 медиків.



49 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (90), Дніпровському (56), Деснянському (54) районах.

Станом на 25 вересня у столиці уже 21 045 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 342 киян. Водночас 6 255 мешканців Києва подолали хворобу (з них 96 за минулу добу).

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