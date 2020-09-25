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Киев уже в "желтой зоне", но количество больных COVID-19 не уменьшается

Пятница, 25 сентября 2020, 12:21
Фото КГГА

Столица вернулась в "желтую зону" эпидемиологической опасности, но за прошедшие сутки в городе зафиксировали 380 новых больных коронавирусом и 9 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Киев вернулся в "желтую зону" эпидемиологической опасности. Но говорить о том, что ситуация резко улучшилась, мы не можем. За прошедшие сутки в столице – плюс 380 больных. 9 человек умерли".

Детали: К тому же не уменьшается количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации.

По состоянию на 25 сентября в стационарах медучреждений лечатся 1045 больных коронавирусом. Из них 21 ребенок. 213 пациентов – в тяжелом состоянии, 307 получают кислородную поддержку, а 18 больных – под аппаратами ИВЛ.

Среди новых больных 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 153 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 12 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 17 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели также 10 медиков.

49 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (90), Днепровском (56), Деснянском (54) районах.

По состоянию на 25 сентября в столице уже 21 045 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 342 киевлян. В то же время 6255 жителей Киева преодолели болезнь (из них 96 за минувшие сутки).

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирускарантин


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