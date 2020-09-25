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Конфлікт навколо Олімпійського коледжу: Кличко просить МОН з'ясувати, хто нагнітає ситуацію

П'ятниця, 25 вересня 2020, 12:35
Укрінформ

Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, де напередодні виник конфлікт, повинен і надалі буде працювати виключно за профілем - як спортивна школа.

Джерело: Кличко під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання

Пряма мова: "Я ж хочу наголосити що з тієї інформації, яку я маю від Міністерства освіти, коледж не закривають. Відбувається реорганізація щодо управління закладом. Переконаний, що Олімпійський коледж повинен і надалі буде працювати виключно за профілем - як спортивна школа…

А щоб припинити спекуляції навколо закладу, думаю, Міністерство освіти має докладно пояснити, що саме зміниться в управлінні коледжем і хто нагнітає ситуацію щодо цієї теми. Бо, підкреслю: все має відбуватися виключно в правовому полі".

Деталі: Кличко зазначив, що заклад підпорядкований Міністерству освіти і в ньому триває реорганізація, через яку і виник конфлікт. А справою щодо хуліганства і тих подій, що відбувалися напередодні на території коледжу, вже займаються  правоохоронці. 

Що передувало: 24 вересня на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві відбулися сутички між працівниками і студентами коледжу, які заявляють про його "рейдерське захоплення", і поліцейськими.

Міністерство освіти й науки відреагувало на сутички, які трапились під коледжем. Там запевнили, що заклад не планують ліквідовувати та вимагають розслідування інциденту.

Українська правда
Теми: освітаКиїв


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