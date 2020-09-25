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Сутички під Олімпійським коледжем: у МОН кажуть, що не ліквідовують заклад

П'ятниця, 25 вересня 2020, 00:19
Фото: Укрінформ

Міністерство освіти й науки відреагувало на сутички, які трапились під Олімпійським коледжем імені Івана Піддубного. Там запевняють, що заклад не планують ліквідовувати та вимагають розслідування інциденту.

Джерело: заява МОН

Деталі: У відомстві наголошують, що йдеться про реорганізацію коледжу, а не його ліквідацію. Планується приєднати його до Національного університету фізичного виховання і спорту України. Обіцяють також зберегти за закладом права фінансово-господарської самостійності, маючи на увазі ведення окремого балансу, відкриття реєстраційного рахунку в органах державної казначейської служби з правом мати код мережі, мати печатку та штамп.

У МОН підкреслили, що заклад освіти не може самостійно існувати, оскільки не відповідає вимогам законодавства, необхідним для набуття статусу коледжу в системі вищої освіти. 

Міністерство також звертається до правоохоронців з проханням розслідувати ситуацію, яка відбулась на території коледжу 24 вересня та закликають притягнути до відповідальності осіб, які причетні до ескалації конфлікту. 

"МОН засуджує спроби використання учнів коледжу у політичних інтересах. Політиці не місце в освіті. МОН рішуче налаштоване на конструктивне вирішення ситуації з учасниками освітнього процесу, але точно не з тими, хто може стояти за їхніми спинами у якості диригентів", – йдеться у заяві.

Що передувало: 24 вересня на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві відбулися сутички між працівниками і студентами коледжу, які заявляють про його "рейдерське захоплення", і поліцейськими.

Українська правда
Теми: Міносвітирейдерствоспорт


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