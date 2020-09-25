Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутички під Олімпійським коледжем: у МОН кажуть, що не ліквідовують заклад

П'ятниця, 25 вересня 2020, 00:19
Сутички під Олімпійським коледжем: у МОН кажуть, що не ліквідовують заклад
Фото: Укрінформ

Міністерство освіти й науки відреагувало на сутички, які трапились під Олімпійським коледжем імені Івана Піддубного. Там запевняють, що заклад не планують ліквідовувати та вимагають розслідування інциденту.

Джерело: заява МОН

Деталі: У відомстві наголошують, що йдеться про реорганізацію коледжу, а не його ліквідацію. Планується приєднати його до Національного університету фізичного виховання і спорту України. Обіцяють також зберегти за закладом права фінансово-господарської самостійності, маючи на увазі ведення окремого балансу, відкриття реєстраційного рахунку в органах державної казначейської служби з правом мати код мережі, мати печатку та штамп.

У МОН підкреслили, що заклад освіти не може самостійно існувати, оскільки не відповідає вимогам законодавства, необхідним для набуття статусу коледжу в системі вищої освіти. 

Міністерство також звертається до правоохоронців з проханням розслідувати ситуацію, яка відбулась на території коледжу 24 вересня та закликають притягнути до відповідальності осіб, які причетні до ескалації конфлікту. 

"МОН засуджує спроби використання учнів коледжу у політичних інтересах. Політиці не місце в освіті. МОН рішуче налаштоване на конструктивне вирішення ситуації з учасниками освітнього процесу, але точно не з тими, хто може стояти за їхніми спинами у якості диригентів", – йдеться у заяві.

Що передувало: 24 вересня на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві відбулися сутички між працівниками і студентами коледжу, які заявляють про його "рейдерське захоплення", і поліцейськими.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Міносвітирейдерствоспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Міносвіти
Новий очільник МОН Лісовий подав дисертацію на перевірку на плагіат до НАЗЯВО
Нового очільника МОН Лісового звинувачують у плагіаті: реакція міністра та деталі ситуації
Верховна Рада призначила двох міністрів і віцепрем'єра
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: