Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Краматорську скасували день міста, мер на самоізоляції

П'ятниця, 25 вересня 2020, 13:59
У Краматорську скасували день міста, мер на самоізоляції
Фото slavdelo.dn.ua

У Краматорську скасували святкування Дня міста у зв’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус.

Джерело: мер Краматорська Андрій Панков у Facebook

Пряма мова: "Об'єктивна реальність така – Краматорськ знаходиться в жовтій зоні епідемічної небезпеки. У зв'язку з цим вимушено прийняте непопулярне рішення про скасування масових заходів на День міста, якого всі чекали і до якого ми всі готувалися".

Деталі: Мер закликав мешканців поставитися до такого рішення з розумінням і вказав, що перехід в наступну зону епідемічної небезпеки призведе до низки серйозних обмежень в роботі ринків, громадських просторів, закладів харчування, до обмеження в пересуванні тощо.

Панков також повідомив, що наразі перебуває на самоізоляції і працює в онлайн-режимі, оскільки відчув нездужання, здав тест на COVID і чекає на його результат.   

Що було раніше: 24 вересня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До червоної зони потрапили лише Тернопіль та Бережани. Краматорськ віднесли до жовтої зони. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КраматорськДонецька областькоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Краматорськ
Афганець, друг в "ДНР" та фатальне відео: Деталі про підозрюваного у коригуванні вогню по Краматорську
У Краматорську оголосили триденну жалобу за загиблими від удару РФ по піцерії
Про приліт "Іскандера" по ресторану "Ріа" в Краматорську, який забрав життя 12 людей
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: