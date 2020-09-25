У Краматорську скасували день міста, мер на самоізоляції

У Краматорську скасували святкування Дня міста у зв’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус.

Джерело: мер Краматорська Андрій Панков у Facebook

Пряма мова: "Об'єктивна реальність така – Краматорськ знаходиться в жовтій зоні епідемічної небезпеки. У зв'язку з цим вимушено прийняте непопулярне рішення про скасування масових заходів на День міста, якого всі чекали і до якого ми всі готувалися".

Деталі: Мер закликав мешканців поставитися до такого рішення з розумінням і вказав, що перехід в наступну зону епідемічної небезпеки призведе до низки серйозних обмежень в роботі ринків, громадських просторів, закладів харчування, до обмеження в пересуванні тощо.

Панков також повідомив, що наразі перебуває на самоізоляції і працює в онлайн-режимі, оскільки відчув нездужання, здав тест на COVID і чекає на його результат.

Що було раніше: 24 вересня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До червоної зони потрапили лише Тернопіль та Бережани. Краматорськ віднесли до жовтої зони.