В Краматорске отменили День города, мэр на самоизоляции

В Краматорске отменили празднование Дня города в связи с ростом количества больных коронавирусом.

Источник: мэр Краматорска Андрей Панков в Facebook

Прямая речь: "Объективная реальность такова – Краматорск находится в желтой зоне эпидемической опасности. В связи с этим вынужденно принято непопулярное решение об отмене массовых мероприятий на День города, которого все ждали и к которому мы все готовились".

Детали: Мэр призвал жителей отнестись к такому решению с пониманием и отметил, что переход в следующую зону эпидемической опасности приведет к ряду серьезных ограничений в работе рынков, общественных пространств, заведений питания, к ограничениям в передвижении и тому подобное.

Панков также сообщил, что сейчас находится на самоизоляции и работает в онлайн-режиме, поскольку почувствовал недомогание, сдал тест на COVID и ждет его результат.

Что было раньше: 24 сентября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали только Тернополь и Бережаны. Краматорск отнесли к желтой зоне.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: