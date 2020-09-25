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В Краматорске отменили День города, мэр на самоизоляции

Пятница, 25 сентября 2020, 13:59
Фото slavdelo.dn.ua

В Краматорске отменили празднование Дня города в связи с ростом количества больных коронавирусом.

Источник: мэр Краматорска Андрей Панков в Facebook

Прямая речь: "Объективная реальность такова – Краматорск находится в желтой зоне эпидемической опасности. В связи с этим вынужденно принято непопулярное решение об отмене массовых мероприятий на День города, которого все ждали и к которому мы все готовились".

Детали: Мэр призвал жителей отнестись к такому решению с пониманием и отметил, что переход в следующую зону эпидемической опасности приведет к ряду серьезных ограничений в работе рынков, общественных пространств, заведений питания, к ограничениям в передвижении и тому подобное.

Панков также сообщил, что сейчас находится на самоизоляции и работает в онлайн-режиме, поскольку почувствовал недомогание, сдал тест на COVID и ждет его результат.

Что было раньше: 24 сентября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали только Тернополь и Бережаны. Краматорск отнесли к желтой зоне.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: КраматорскДонецкая областькоронавирускарантин


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