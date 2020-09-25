На Закарпатті планують збудувати новий аеропорт – є три варіанти

У Закарпатській області планують за 2-3 роки збудувати новий аеропорт, а поки відновлять ужгородський.

Джерело: президент України Володимир Зеленський журналістам у Закарпатській області і Міністерство інфраструктури

Пряма мова президента: "Ми вирішили (зі словацьким керівництвом – ред.) питання сьогоднішнього дня: щоб запрацював аеропорт. Ми плануємо оновлення цього аеропорту, у будь-якому випадку, щоб він був нормальний, сучасний, життєдієвий.

Що стосується географічного розташування цього аеропорту, побудувати на цьому місці великий авіаційний хаб і подовжити злітно-посадкову смугу неможливо

Тому ми будемо будувати фундаментальний міжнародний сучасний аеропорт на Закарпатті. Де він буде? У нас є три варіанти. Ми вже закладаємо гроші у бюджет наступного року, щоб були зроблені початкові роботи з будівництва цього аеропорту Десь за 2 роки, може 3 роки, ми побудуємо новий аеропорт.

А поки у людей буде можливість з’єднуватися не тільки всередині України, а й подорожувати світом".

Деталі: Аеропорт "Ужгород" не працював 4 роки – з червня 2016 року.

За зиму сподіваються відновити термінал, "щоб було гарно".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив, що розширити аеропорт "Ужгород" неможливо через близькість злітно-посадкової смуги до кордону зі Словаччиною і щільну забудову міста. Весь час діяльність летовища залежала від словацької сторони, але "важливо відновити роботу цього аеропорту, поки на Закарпатті будуватиметься нове сучасне летовище".

Він повідомив, що уряд уже затвердив фінансування передпроєктних та проєктних робіт щодо нового аеропорту на суму 30 мільйонів гривень, але проєкт може стати "значною приватною інвестицією" в розвиток області.

Пряма мова Криклія: "Хочемо реалізувати цей проєкт у рамках державно-приватного партнерства, де держава буде брати на себе витрати на будівництво аеродрому, а приватний інвестор займатиметься зведенням терміналу. Орієнтовний обсяг інвестицій – 3-4 мільярди гривень. Все залежатиме від подальших розрахунків і місця, де буде знаходитись майбутній аеропорт".

Нагадаємо: 24 вересня під час візиту Зеленського до Словаччини українська та словацька сторони підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Тож для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна угода двох країн про умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини.