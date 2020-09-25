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На Закарпатье планируют построить новый аэропорт – есть три варианта

Пятница, 25 сентября 2020, 15:00

В Закарпатской области планируют через 2-3 года построить новый аэропорт, а пока восстановят ужгородский.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский журналистам в Закарпатской области

Прямая речь президента: "Мы решили (со словацким руководством – ред.) вопрос сегодняшнего дня: чтобы заработал аэропорт. Мы планируем обновление этого аэропорта, в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный.

Что касается географического положения этого аэропорта, построить на этом месте большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу невозможно

Поэтому мы будем строить фундаментальный международный современный аэропорт на Закарпатье. Где он будет? У нас есть три варианта. Мы уже закладываем деньги в бюджет следующего года, чтобы были сделаны начальные работы по строительству этого аэропорта Примерно через 2 года, может 3 года, мы построим новый аэропорт.

А пока у людей будет возможность сообщаться не только внутри Украины, но и путешествовать по миру".

Детали: Аэропорт "Ужгород" не работал 4 года – с июня 2016 года.

Местный чиновник сказал, что за зиму можно будет восстановить терминал, "чтобы было красиво".

Напомним: 24 сентября во время визита Зеленского в Словакию украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии. Поэтому для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо соглашение двух стран об условиях использования Украиной части воздушного пространства Словакии.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗакарпатьеавиастроительствоЗеленский


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