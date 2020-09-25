На Закарпатье планируют построить новый аэропорт – есть три варианта

В Закарпатской области планируют через 2-3 года построить новый аэропорт, а пока восстановят ужгородский.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский журналистам в Закарпатской области и Министерство инфраструктуры

Прямая речь президента: "Мы решили (со словацким руководством – ред.) вопрос сегодняшнего дня: чтобы заработал аэропорт. Мы планируем обновление этого аэропорта, в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный.

Что касается географического положения этого аэропорта, построить на этом месте большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу невозможно

Поэтому мы будем строить фундаментальный международный современный аэропорт на Закарпатье. Где он будет? У нас есть три варианта. Мы уже закладываем деньги в бюджет следующего года, чтобы были сделаны начальные работы по строительству этого аэропорта Примерно через 2 года, может 3 года, мы построим новый аэропорт.

А пока у людей будет возможность сообщаться не только внутри Украины, но и путешествовать по миру".

Детали: Аэропорт "Ужгород" не работал 4 года – с июня 2016 года.

За зиму надеются восстановить терминал, "чтобы было красиво".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что расширить аэропорт "Ужгород" невозможно из-за близости взлетно-посадочной полосы к границе со Словакией и плотной застройки города. Все время деятельность аэропорта зависела от словацкой стороны, но "важно возобновить работу этого аэропорта, пока на Закарпатье будет строиться новый современный аэродром".

Он сообщил, что правительство уже утвердило финансирование передпроектных и проектных работ по новому аэропорту на сумму 30 миллионов гривен, но проект может стать "значительной частной инвестицией" в развитие области.

Прямая речь Криклия: "Хотим реализовать этот проект в рамках государственно-частного партнерства, где государство будет брать на себя расходы на строительство аэродрома, а частный инвестор будет заниматься возведением терминала. Ориентировочный объем инвестиций – 3-4 миллиарда гривен. Все будет зависеть от дальнейших расчетов и места, где будет находиться будущий аэропорт".

Напомним: 24 сентября во время визита Зеленского в Словакию украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии. Поэтому для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо соглашение двух стран об условиях использования Украиной части воздушного пространства Словакии.