Україна запросить Росію на платформу з деокупації Криму - Джапарова

Росію запросять взяти участь у міжнародній платформі з деокупації Криму, але сподівань, що вона погодиться небагато.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на слова першої заступниці голови МЗС України Еміне Джапарової

Пряма мова Джапарової: "Ми запросимо Росію взяти участь у цій платформі. Звичайно, ми розуміємо, бачачи їх страусину позицію вже шість років, як вони викручують ситуацію, абсолютно цинічно поводяться щодо України і міжнародного права, тому надій, що Росія візьме участь в цій платформі, небагато".

Деталі: За її словами, одним із завдань цієї платформи є відстеження того, що відбувається у Криму і які Росія вчиняє там злочини.

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