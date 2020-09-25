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Україна запросить Росію на платформу з деокупації Криму - Джапарова

П'ятниця, 25 вересня 2020, 15:11

Росію запросять взяти участь у міжнародній платформі з деокупації Криму, але сподівань, що вона погодиться небагато.   

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на слова першої заступниці голови МЗС України Еміне Джапарової

Пряма мова Джапарової: "Ми запросимо Росію взяти участь у цій платформі. Звичайно, ми розуміємо, бачачи їх страусину позицію вже шість років, як вони викручують ситуацію, абсолютно цинічно поводяться щодо України і міжнародного права, тому надій, що Росія візьме участь в цій платформі, небагато".

Деталі: За її словами, одним із завдань цієї платформи є відстеження того, що відбувається у Криму і які Росія вчиняє там злочини.

Передісторія:

  • 23 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова.

Теми: УкраїнаКриманексія


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