Россию пригласят принять участие в международной платформе с деоккупации Крыму, но надежд, что она согласится немного.

Источник: Крим.Реалии со ссылкой на слова первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой

Прямая речь Джапаровой: "Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию уже шесть лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного".

Детали: По ее словам, одной из задач этой платформы является отслеживание того, что происходит в Крыму и какие Россия совершает там преступления.

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