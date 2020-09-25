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З виборчкому Миколаєва виштовхнули журналістку: поліція розслідує обставини

П'ятниця, 25 вересня 2020, 17:52

Поліція розпочала кримінальне провадження стосовно перешкоджання професійній діяльності журналістки одного з миколаївських інтернет-видань. Повідомляється, що прессекретар кандидата в мери Миколаєва від ОПЗЖ виштовхував жінку з кабінету виборчкому.

Джерело: поліція Миколаївщини, "НикВести"

Дослівно з поліції: "24 вересня у інтернет ЗМІ з’явилась публікація з відео про те, що прессекретар кандидата в мери Миколаєва під час зйомки виштовхав журналістку з кабінету міської виборчої комісії, внаслідок чого вона вдарилась об двері.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин події".

Деталі: Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до чотирьох років.

Видання НикВести, чию журналістку штовхнули, наголошує, що нападник – прессекретар кандидата в мери Миколаєва від партії "Опозиційна платформа - За життя" Владислава Чайки Юрій Багрянцев.

Коли журналістка намагалася увійти в кабінет міської виборчої комісії, Багрянцев почав штовхати її та говорити, щоб вона покинула приміщення, оскільки там "проходить вологе прибирання".

Працівниця ЗМІ запевняє, що під час інциденту вона "вдарилася головою та спиною об двері".

Теми: вибориМиколаївОПЗЖ


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