Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С избиркома Николаева вытолкнули журналистку: полиция расследует обстоятельства

Пятница, 25 сентября 2020, 17:52
С избиркома Николаева вытолкнули журналистку: полиция расследует обстоятельства

Полиция начала уголовное производство в отношении препятствования профессиональной деятельности журналистки одного из николаевских интернет-изданий. Сообщается, что пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ выталкивал женщину из кабинета избиркома.

Источник: полиция Николаевщины, "НикВести"

Дословно из полиции: "24 сентября во интернет-СМИ появилась публикация с видео о том, что пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева во время съемки вытолкал журналистку из кабинета городской избирательной комиссии, в результате чего она ударилась о дверь.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия".

Детали: Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до четырех лет.

Издание НикВести, чью журналистку толкнули, отмечает, что нападающий - пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владислава Чайки Юрий Багрянцев.

Когда журналистка пыталась войти в кабинет городской избирательной комиссии, Багрянцев начал толкать ее и говорить, чтобы она покинула помещение, поскольку там "проходит влажная уборка".

Работница СМИ уверяет, что во время инцидента она "ударилась головой и спиной о дверь".

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыНиколаевОПЗЖ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама: