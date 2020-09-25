С избиркома Николаева вытолкнули журналистку: полиция расследует обстоятельства

Полиция начала уголовное производство в отношении препятствования профессиональной деятельности журналистки одного из николаевских интернет-изданий. Сообщается, что пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ выталкивал женщину из кабинета избиркома.

Источник: полиция Николаевщины, "НикВести"

Дословно из полиции: "24 сентября во интернет-СМИ появилась публикация с видео о том, что пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева во время съемки вытолкал журналистку из кабинета городской избирательной комиссии, в результате чего она ударилась о дверь.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия".

Детали: Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до четырех лет.

Издание НикВести, чью журналистку толкнули, отмечает, что нападающий - пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владислава Чайки Юрий Багрянцев.

Когда журналистка пыталась войти в кабинет городской избирательной комиссии, Багрянцев начал толкать ее и говорить, чтобы она покинула помещение, поскольку там "проходит влажная уборка".

Работница СМИ уверяет, что во время инцидента она "ударилась головой и спиной о дверь".