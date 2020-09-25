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Бойовики обстрілами порушили "тишу" на Донбасі - штаб ООС

П'ятниця, 25 вересня 2020, 18:41

Збройні формування РФ на Донбасі у п’ятниця порушили режим "тиші" і стріляли із гранатомета і кулемета.

Джерело: Повідомлення ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку поточної доби, 25 вересня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, неподалік населеного пункту Авдіївка ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, здійснивши постріли з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї".

Деталі: Вказується, що вогонь був неприцільним і не становив загрози для життя та здоров’я військовослужбовців. Тому зброю у відповідь вони не застосовували.

Втрат і поранень унаслідок пострілів немає.

Передісторія:

  • Вранці 25 вересня в штабі ООС повідомляли про дотримання бойовиками режиму "тиші" від початку доби.

Теми: ООСДонбас


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