Бойовики обстрілами порушили "тишу" на Донбасі - штаб ООС

Збройні формування РФ на Донбасі у п’ятниця порушили режим "тиші" і стріляли із гранатомета і кулемета.

Джерело: Повідомлення ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку поточної доби, 25 вересня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, неподалік населеного пункту Авдіївка ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, здійснивши постріли з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї".

Деталі: Вказується, що вогонь був неприцільним і не становив загрози для життя та здоров’я військовослужбовців. Тому зброю у відповідь вони не застосовували.

Втрат і поранень унаслідок пострілів немає.

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