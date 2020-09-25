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Боевики обстрелами нарушили "тишину" на Донбассе - штаб ООС

Пятница, 25 сентября 2020, 18:41

Вооруженные формирования РФ на Донбассе в пятницу нарушили режим "тишины" и стреляли из гранатомета и пулемета.

Источник: Сообщение ООС в Facebook

Дословно: "С начала текущих суток, 25 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, недалеко от населенного пункта Авдеевка враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, осуществив выстрелы из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия ".

Детали: Указывается, что огонь был неприцельным и не представлял угрозы для жизни и здоровья военнослужащих. Поэтому оружие в ответ они не применяли.

Потерь и ранений в результате выстрелов нет.

Предыстория:

  • Утром 25 сентября в штабе ООС сообщали о соблюдении боевиками режима "тишины" от начала суток.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс


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