Боевики обстрелами нарушили "тишину" на Донбассе - штаб ООС

Вооруженные формирования РФ на Донбассе в пятницу нарушили режим "тишины" и стреляли из гранатомета и пулемета.

Источник: Сообщение ООС в Facebook

Дословно: "С начала текущих суток, 25 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, недалеко от населенного пункта Авдеевка враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, осуществив выстрелы из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия ".

Детали: Указывается, что огонь был неприцельным и не представлял угрозы для жизни и здоровья военнослужащих. Поэтому оружие в ответ они не применяли.

Потерь и ранений в результате выстрелов нет.

Предыстория: