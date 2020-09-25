Міноборони каже, що доплатить військовим за "всеосяжне перемир’я"

Міністерство оборони запровадило з 27-го липня додаткову винагороду для військових, які беруть участь у відсічі і стримуванні агресії Росії.

Джерело: Повідомлення Міноборони

Дослівно: "Нову додаткову винагороду запроваджено з 27 липня 2020 року для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

У Міністерстві оборони окремо зауважили, що даний наказ визначає розмір додаткової винагороди військовослужбовцям та порядок її виплати, але жодним чином не встановлює правила та не регламентує режим припинення вогню на лінії зіткнення.

Будь-які тлумачення умов цих виплат як нібито "запровадження якихось штрафів" є абсолютно маніпулятивним і політизованим".

Деталі: Наказ набрав чинності 25 вересня. В Міноборони наголосили, що таку винагороду запроваджено вперше за час особливого періоду.

У відомстві розрахували, що за липень-серпень 2020 року такої винагороди військовослужбовцям ЗСУ та ДССТУ буде виплачено близько 250 млн гривень. Також зазначають, що є необхідні кошти до кінця 2020-го року.

Визначає, яким підрозділам вручати винагороду, головнокомандувач ЗСУ.

Передісторія: 22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню з 27 липня.