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Минобороны говорит, что доплатит военным за "всеобъемлющее перемирие"

Пятница, 25 сентября 2020, 20:08
Минобороны говорит, что доплатит военным за всеобъемлющее перемирие

Министерство обороны ввело с 27-го июля дополнительное вознаграждение для военных, участвующих в отражении и сдерживании агрессии России.

Источник: Сообщение Минобороны

Дословно: "Новое дополнительное вознаграждение введено с 27 июля 2020 для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта, которые принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях

В Министерстве обороны отдельно отметили, что данный приказ определяет размер дополнительного вознаграждения военнослужащим и порядок ее выплаты, но никоим образом не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения.

Любые толкования условий этих выплат как якобы "введение каких-то штрафов" является  абсолютно манипулятивным и политизированным".

Детали: Приказ вступил в силу 25 сентября. В Минобороны отметили, что такое вознаграждение введено впервые за время особого периода.

В ведомстве рассчитали, что за июль-август 2020 года такого вознаграждения военнослужащим ВСУ и ДССТ будет выплачено около 250 млн гривен. Также там отмечают, что уже есть необходимые средства до конца 2020-го года.

Определять, каким подразделениям вручать награду, будет главнокомандующий ВСУ.

Предыстория: 22 июля  состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля.

Украинская правда
Темы: МинобороныДонбасс
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