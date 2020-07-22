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У ТКГ домовилися про повне припинення вогню з 27 липня

Середа, 22 липня 2020, 22:36

22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей".

Деталі: Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.

У межах політичної групи було наголошено, що повне та всеосяжне припинення вогню є базовою передумовою для політичного врегулювання.

Також українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від "іншої сторони".

Що було раніше

  • 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве загинув український боєць, підірвавшись на вибуховому пристрої.
  • Бойовики дали дозвіл групі евакуації забрати тіло. Доки ті у білих касках йшли до загиблого, окупанти з трьох сторін обстріляли українську групу.
  • Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
  • 1 липня Радбез ООН схвалив резолюцію про глобальне припинення вогню через пандемію.
  • А вже 2 липня російсько-окупаційні війська поранили одного захисника України.

Українська правда


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