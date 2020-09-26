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На Донбасі зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку формувань Росії

Субота, 26 вересня 2020, 07:44

Формування Росії двічі впродовж минулої доби відкривали вогонь у бік українських позицій з гранатометів та великокаліберного кулемета.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 25 вересня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано поблизу Авдіївки. На цій ділянці противник двічі впродовж доби відкривав вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, пострілів з боку противника не зафіксовано".

Теми: ООСРосіяокупаціявійнаДонбас


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