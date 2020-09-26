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На Донбассе зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны формирований РФ

Суббота, 26 сентября 2020, 07:44
На Донбассе зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны формирований РФ

Формирования России дважды за прошедшие сутки открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 25 сентября, на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано вблизи Авдеевки. На этом участке противник дважды в течение суток открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 26 сентября, на участках ответственности украинских подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, выстрелов со стороны противника не зафиксировано".

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Темы: ООСРосcияоккупациявойнаДонбасс
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