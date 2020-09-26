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Черговий антирекорд: більше 3800 випадків коронавірусу в Україні

Субота, 26 вересня 2020, 09:07

За попередню добу, 25 вересня, в Україні виявили 3 833 випадки коронавірусу, 76 хворих померли і 1740 одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше інфікованих виявили у Києві – 447 осіб. 8 хворих у столиці померли, 132 людини одужали.

Крім того, 380 випадків коронавірусу зафіксували в Харківській області, 284 – у Тернопільській, 264 – в Одеській. 201 випадок захворювання виявили на Дніпропетровщині.

Що передувало: До цього часу найбільше випадків коронавірусу за добу в Україні виявили 16 вересня - 3 584. 

Українська правда
Теми: коронавірус


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