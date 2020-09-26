Очередной антирекорд: более 3800 случаев коронавируса в Украине
Суббота, 26 сентября 2020, 09:07
За минувшие сутки, 25 сентября, в Украине обнаружили 3833 случая коронавируса, 76 больных умерли и 1740 выздоровели.
Источник: данные СНБО
Детали: Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве – 447 человек. 8 больных в столице умерли, 132 человека выздоровели.
Кроме того, 380 случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области, 284 – в Тернопольской, 264 – в Одесской. 201 случай заболевания обнаружили в Днепропетровской области.
Что предшествовало: До сих пор больше всего случаев коронавируса за сутки в Украине обнаружили 16 сентября - 3584.
Украинская правда