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Очередной антирекорд: более 3800 случаев коронавируса в Украине

Суббота, 26 сентября 2020, 09:07

За минувшие сутки, 25 сентября, в Украине обнаружили 3833 случая коронавируса, 76 больных умерли и 1740 выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве – 447 человек. 8 больных в столице умерли, 132 человека выздоровели.

Кроме того, 380 случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области, 284 – в Тернопольской, 264 – в Одесской. 201 случай заболевания обнаружили в Днепропетровской области.

Что предшествовало: До сих пор больше всего случаев коронавируса за сутки в Украине обнаружили 16 сентября - 3584.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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