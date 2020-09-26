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Коронавірус у Києві: 447 нових хворих, 8 померлих

Субота, 26 вересня 2020, 12:27

За минулу добу, 25 вересня, у Києві коронавірус виявили у 447 людей, зокрема, у 42 дітей, при цьому 8 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 230 жінок віком від 18 до 89 років, 175 чоловіків віком від 19 до 96 рокiв, 21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16.

Захворіли, зокрема, 14 медиків. До лікарень столиці потрапили 59 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 66, в Оболонському – 60 та в Деснянському районі – 58 випадків.

Одужали за минулу добу 132 людини.

Що передувало: За попередню добу, 25 вересня, в Україні виявили рекордні 3 833 випадки коронавірусу, 76 хворих померли і 1740 одужали.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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