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Коронавирус в Киеве: 447 новых больных, 8 умерших

Суббота, 26 сентября 2020, 12:27

За прошедшие сутки, 25 сентября, в Киеве коронавирус обнаружили у 447 человек, в частности, 42 детей, при этом 8 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых заболевших – 230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет, 21 девочка от 1 до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16.

Заболели, в частности, 14 медиков. В больницы столицы попали 59 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 66, в Оболонском – 60 и в Деснянском районе – 58 случаев.

 

Выздоровели за минувшие сутки 132 человека.

Что предшествовало: За минувшие сутки, 25 сентября, в Украине обнаружили рекордные 3833 случая коронавируса, 76 больных умерли и 1740 выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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