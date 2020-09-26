Мэр Умани заявляет, что ему запретили баллотироваться, хотя разрешили тезкам
Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий заявляет, что территориальная избирательная комиссия лишила его возможности баллотироваться на пост городского головы на выборах 25 октября.
Источник: Цебрий в Facebook
Прямая речь: "На заседании ТИК совместно, синхронно работают политические силы, которые контролируются Антоном Яценко и Андреем Дикуном. Они объединились, так сказать, в одну политическую силу, это "Слуги народа" и партия "За майбутнє", принимают решения.
Еще несколько дней назад в 12 ночи они приняли решение дать возможность полным клонам, полным тезкам Цебрия Александра Владимировича, людям, которые изменили месяц назад фамилию, имя и отчество, баллотироваться на должность городского головы.
Но этого оказалось мало. Поэтому сегодня они лишили меня возможности баллотироваться на должность городского головы".
Детали: Цебрий добавил, что будет добиваться восстановления справедливости.
Что предшествовало: На прошлой неделе уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на местные выборы двух кандидатов на должность городского главы Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр, – Александр Цебрий.