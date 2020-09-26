Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр Умани заявляет, что ему запретили баллотироваться, хотя разрешили тезкам

Суббота, 26 сентября 2020, 14:21
Мэр Умани заявляет, что ему запретили баллотироваться, хотя разрешили тезкам

Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий заявляет, что территориальная избирательная комиссия лишила его возможности баллотироваться на пост городского головы на выборах 25 октября.

Источник: Цебрий в Facebook

Прямая речь: "На заседании ТИК совместно, синхронно работают политические силы, которые контролируются Антоном Яценко и Андреем Дикуном. Они объединились, так сказать, в одну политическую силу, это "Слуги народа" и партия "За майбутнє", принимают решения.

Еще несколько дней назад в 12 ночи они приняли решение дать возможность полным клонам, полным тезкам Цебрия Александра Владимировича, людям, которые изменили месяц назад фамилию, имя и отчество, баллотироваться на должность городского головы.

Но этого оказалось мало. Поэтому сегодня они лишили меня возможности баллотироваться на должность городского головы".

Детали: Цебрий добавил, что будет добиваться восстановления справедливости.

Что предшествовало: На прошлой неделе уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на местные выборы двух кандидатов на должность городского главы Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр, – Александр Цебрий.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Уманьвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Умань
Ракетный удар по Умани: в больнице остаются шестеро пострадавших, двое из них – тяжелые
Трагедия в Умани: истории живых и погибших
"Спи спокойно, наша голубоглазая девочка": истории 6 детей, которых Россия убила в Умани
Последние новости
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама: