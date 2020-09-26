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Мэр Умани заявляет, что ему запретили баллотироваться, хотя разрешили тезкам

Суббота, 26 сентября 2020, 14:21

Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий заявляет, что территориальная избирательная комиссия лишила его возможности баллотироваться на пост городского головы на выборах 25 октября.

Источник: Цебрий в Facebook

Прямая речь: "На заседании ТИК совместно, синхронно работают политические силы, которые контролируются Антоном Яценко и Андреем Дикуном. Они объединились, так сказать, в одну политическую силу, это "Слуги народа" и партия "За майбутнє", принимают решения.

Еще несколько дней назад в 12 ночи они приняли решение дать возможность полным клонам, полным тезкам Цебрия Александра Владимировича, людям, которые изменили месяц назад фамилию, имя и отчество, баллотироваться на должность городского головы.

Но этого оказалось мало. Поэтому сегодня они лишили меня возможности баллотироваться на должность городского головы".

Детали: Цебрий добавил, что будет добиваться восстановления справедливости.

Что предшествовало: На прошлой неделе уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на местные выборы двух кандидатов на должность городского главы Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр, – Александр Цебрий.

Украинская правда
Темы: Уманьвиборы


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