Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" громить "Минай" у матчі 4 туру УПЛ

Субота, 26 вересня 2020, 15:57
Динамо громить Минай у матчі 4 туру УПЛ

Київське "Динамо" у стартовому матчі 4 туру української Прем`єр-ліги розгромило "Минай" із Закарпатської області. Рахунок зустрічі – 4:0.

Поєдинок пройшов у суботу 26 вересня на НСК "Олімпійський" у Києві.

На 14-й хвилині у киян був перший шанс повести в рахунку. Дмитро Павлиш завалив у власному штрафному майданчику Владислава Супрягу. Рефері показав гравцю "Минаю" червону картку та призначив пенальті. З 11-ти метрів удар Беньяміна Вербича воротар "Миная" Андрій Попович відбив.

На 33-й хвилині Супряга з метрів восьми пробиває ударом головою – повз ворота. На 36-й хвилині Супряга відпасував п`ятою на Одександра Андрієвського, який вийшов сам на сам Поповичем і робить рахунок – 1:0. На 41-й хвилині рахунок стає 2:0. Цього разу Вербич пробиває в штангу воріт, а на добивання першим грає Віктор Циганков – 2:0.

Граючи у більшості "Динамо" не мало жодних проблем із закарпатською командою. На початку другого тайму Микола Шапаренко ударом в один дотик з метрів десяти не поцілив у рамку воріт. На 60-й хвилині Шапаренко робить асист на Вербича, який легко переграв голкіпера "Миная" – 3:0.

Завершили розгром суперника динамівці на 69-й хвилині. Після пострілу в штрафну від Віталія Миколенка Міслав Матич зрізає м`яча у кут власних воріт – 4:0. На 83-й хвилині чи не перший удар у площину воріт "Динамо". З метрів 18-ти приклався до м`яча Андрій Ткачук, і лише сейв Георгія Бущана рятує "Динамо" від пропущеного голу.

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: