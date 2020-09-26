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"Динамо" громить "Минай" у матчі 4 туру УПЛ

Субота, 26 вересня 2020, 15:57

Київське "Динамо" у стартовому матчі 4 туру української Прем`єр-ліги розгромило "Минай" із Закарпатської області. Рахунок зустрічі – 4:0.

Поєдинок пройшов у суботу 26 вересня на НСК "Олімпійський" у Києві.

На 14-й хвилині у киян був перший шанс повести в рахунку. Дмитро Павлиш завалив у власному штрафному майданчику Владислава Супрягу. Рефері показав гравцю "Минаю" червону картку та призначив пенальті. З 11-ти метрів удар Беньяміна Вербича воротар "Миная" Андрій Попович відбив.

На 33-й хвилині Супряга з метрів восьми пробиває ударом головою – повз ворота. На 36-й хвилині Супряга відпасував п`ятою на Одександра Андрієвського, який вийшов сам на сам Поповичем і робить рахунок – 1:0. На 41-й хвилині рахунок стає 2:0. Цього разу Вербич пробиває в штангу воріт, а на добивання першим грає Віктор Циганков – 2:0.

Граючи у більшості "Динамо" не мало жодних проблем із закарпатською командою. На початку другого тайму Микола Шапаренко ударом в один дотик з метрів десяти не поцілив у рамку воріт. На 60-й хвилині Шапаренко робить асист на Вербича, який легко переграв голкіпера "Миная" – 3:0.

Завершили розгром суперника динамівці на 69-й хвилині. Після пострілу в штрафну від Віталія Миколенка Міслав Матич зрізає м`яча у кут власних воріт – 4:0. На 83-й хвилині чи не перший удар у площину воріт "Динамо". З метрів 18-ти приклався до м`яча Андрій Ткачук, і лише сейв Георгія Бущана рятує "Динамо" від пропущеного голу.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол


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