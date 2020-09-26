"Динамо" громит "Минай" в матче 4 тура УПЛ

Киевское "Динамо" в стартовом матче 4 тура украинской Премьер-лиги разгромило "Минай" из Закарпатской области. Счет встречи – 4:0.

Поединок прошел в субботу 26 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

На 14-й минуте у киевлян был первый шанс повести в счете. Дмитрий Павлыш завалил в собственной штрафной площадке Владислава Супрягу. Рефери показал игроку "Миная" красную карточку и назначил пенальти. С 11-ти метров удар Беньямина Вербича вратарь "Миная" Андрей Попович отбил.

На 33-й минуте Супряга метров с восьми пробивает ударом головой – мимо ворот. На 36-й минуте Супряга отпасовал пяткой на Одександра Андриевского, который вышел один на один с Поповичем и делает счет – 1:0. На 41-й минуте счет становится 2:0. На этот раз Вербич пробивает в штангу ворот, а на добивание первым играет Виктор Цыганков - 2:0.

Играя в большинстве, "Динамо" не имело никаких проблем с закарпатской командой. В начале второго тайма Николай Шапаренко ударом в одно касание метров с десяти не попал в створ ворот. На 60-й минуте Шапаренко делает ассист на Вербича, который легко переиграл голкипера "Миная" - 3:0.

Завершили разгром соперника динамовцы на 69-й минуте. После выстрела в штрафную от Виталия Миколенко Мислав Матич срезает мяч в угол собственных ворот – 4:0. На 83-й минуте едва ли не первый удар в створ ворот "Динамо". С метров 18-ти приложился к мячу Андрей Ткачук, и только сейв Георгия Бущана спасает "Динамо" от пропущенного гола.