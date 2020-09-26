За тиждень активних хворих на COVID-19 побільшало на 13%

За підсумками тижня кількість активних хворих на COVID-19 в Україні зросла на 13%.

Джерело: тижнева статистика COVID-19 Центру громадського здоров'я

Деталі: Протягом тижня (18.09 – 24.09) зафіксовано: 22 199 нових випадків; 9 647 людина, що одужала; 359 смертей серед пацієнтів з COVID-19.

За підсумками тижня кількість активних хворих в країні зросла на 13%.

Найбільше активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях.

За тиждень проведено 170 788 ПЛР-досліджень.

Що передувало: За попередню добу, 25 вересня, в Україні виявили рекордні 3 833 випадки коронавірусу, 76 хворих померли і 1740 одужали.