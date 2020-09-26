Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За неделю активных больных COVID-19 стало больше на 13%

Суббота, 26 сентября 2020, 16:07
За неделю активных больных COVID-19 стало больше на 13%

По итогам недели количество активных больных COVID-19 в Украине выросло на 13%.

Источник: недельная статистика COVID-19 Центра общественного здоровья

Детали: В течение недели (18.09 – 24.09) зафиксировано: 22 199 новых случаев; 9 647 выздоровевших; 359 смертей среди пациентов с COVID-19.

По итогам недели количество активных больных в стране выросло на 13%.

Больше всего активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.

За неделю проведения 170 788 ПЦР-исследований.

Что предшествовало: За минувшие сутки, 25 сентября, в Украине обнаружили рекордные 3833 случая коронавируса, 76 больных умерли и 1740 выздоровели.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама: