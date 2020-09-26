За неделю активных больных COVID-19 стало больше на 13%

По итогам недели количество активных больных COVID-19 в Украине выросло на 13%.

Источник: недельная статистика COVID-19 Центра общественного здоровья

Детали: В течение недели (18.09 – 24.09) зафиксировано: 22 199 новых случаев; 9 647 выздоровевших; 359 смертей среди пациентов с COVID-19.

По итогам недели количество активных больных в стране выросло на 13%.

Больше всего активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.

За неделю проведения 170 788 ПЦР-исследований.

Что предшествовало: За минувшие сутки, 25 сентября, в Украине обнаружили рекордные 3833 случая коронавируса, 76 больных умерли и 1740 выздоровели.