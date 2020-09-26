Світоліна виграла свій другий титул WTA в сезоні

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA в Страсбурзі.

Джерело: Sportarena

Деталі: Світоліна обіграла представницю Казахстану Олену Рибакіну (6-4, 1-6, 6-2).

Вона оформила перший брейк в середині першої партії за рахунку 2:2, у другій вигравши тільки один гейм на своїй подачі.

В кінці заключного сету Світоліній вдалася серія з чотирьох поспіль виграних геймів. Два з них Еліна взяла на подачі суперниці.

Турнір у Страсбурзі другий рік поспіль виграють українки: в 2019-му чемпіонкою французьких змагань стала Даяна Ястремська.

Уже в неділю на Світоліну чекає старт в основній сітці Ролан Гаррос, де в першому раунді п'ята ракетка світу зустрінеться з росіянкою Варварою Грачовою.

Що передувало: У березні цього року Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA у Монтерреї.