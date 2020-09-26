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Свитолина выиграла свой второй титул WTA в сезоне

Суббота, 26 сентября 2020, 16:52
Свитолина выиграла свой второй титул WTA в сезоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Страсбурге.

Источник: Sportarena

Детали: Свитолина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6-4, 1-6, 6-2).

Она оформила первый брейк в середине первой партии при счете 2:2, во второй выиграв только один гейм на своей подаче.

В конце заключительного сета Свитолиной удалась серия из четырех подряд выигранных геймов. Два из них Элина взяла на подаче соперницы.

Турнир в Страсбурге второй год подряд выигрывают украинки: в 2019-м чемпионкой французских соревнований стала Даяна Ястремская.

Уже в воскресенье Свитолину ждет старт в основной сетке Ролан Гаррос, где в первом раунде пятая ракетка мира встретится с россиянкой Варварой Грачевой.

Что предшествовало: В марте этого года Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Монтеррее.

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Темы: спорт
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