Світоліна здобула ще один титул WTA та повернулася до Топ-5 у рейтингу

Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA у Монтерреї: у фінальному матчі перша ракетка України обіграла чешку Марі Боузкову — 2:1 (7:5, 4:6, 6:4)

Джерело: Sportarena

Деталі: Перший сет Світоліна виграла у напруженій боротьбі, взявши два гейми на подачі суперниці. Другу партію українка програла. У третьому сеті за рахунку 5:3 перша ракетка України не змогла подати на перемогу, але реалізувала матчбол вже на подачі суперниці.

На шляху до фіналу Світоліна перемогла Данку Ковінчіч, Ольгу Говорцову, Лейлу Анні Фернандес та Аранчу Рус. До вирішального матчу українка не програла жодного сету.

Світоліна виграла перший титул WTA з моменту перемоги на Підсумковому турнірі у 2018 році. Минулоріч кращим результатом українки став фінал Підсумкового турніру, де Світоліна програла Ешлі Барті.

She's the #AbiertoGNPSeguros champion! 🏆@ElinaSvitolina clinches it over Bouzkova in a three hour thriller, 7-5, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/SHVoJftDBJ