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Світоліна здобула ще один титул WTA та повернулася до Топ-5 у рейтингу

Понеділок, 9 березня 2020, 09:47
Світоліна здобула ще один титул WTA та повернулася до Топ-5 у рейтингу

Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA у Монтерреї: у фінальному матчі перша ракетка України обіграла чешку Марі Боузкову —  2:1 (7:5, 4:6, 6:4)

Джерело: Sportarena

Деталі: Перший сет Світоліна виграла у напруженій боротьбі, взявши два гейми на подачі суперниці. Другу партію українка програла. У третьому сеті за рахунку 5:3 перша ракетка України не змогла подати на перемогу, але реалізувала матчбол вже на подачі суперниці.

На шляху до фіналу Світоліна перемогла Данку Ковінчіч, Ольгу Говорцову, Лейлу Анні Фернандес та Аранчу Рус. До вирішального матчу українка не програла жодного сету.

Світоліна виграла перший титул WTA з моменту перемоги на Підсумковому турнірі у 2018 році. Минулоріч кращим результатом українки став фінал Підсумкового турніру, де Світоліна програла Ешлі Барті.

Світоліна стала другою українкою, яка в цьому році зіграла у фіналі WTA в одиночному розряді: на старті сезону Даяна Ястремська програла Ешлі Барті.

Перемога на турнірі у Монтерреї дозволила Світоліній піднятися на 2 рядки у рейтингу WTA і посісти 5 місце. Також значно поліпшили свої позиції Леся Цуренко (+13/139 місце) та Катерина Бондаренко (+57/347 місце).

 

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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