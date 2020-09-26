Правозахисники повідомляють про мінімум 70 затриманих у суботу в Мінську, серед яких журналісти і музиканти.

Джерело: позбавлений реєстрації правозахисний центр "Весна", TUT.BY

Деталі: Станом на 18:23 у списку 70 прізвищ, він постійно доповнюється.

Серед затриманих – журналісти Олександра Ельбум (TUT.BY), Катерина Карпицька ( "Наша Нiва"), Марія Войтович ("Єврорадіо"), Марич Гриць ( "Белсат"), Юлія Матузова ("Єврорадіо", відпущена).

Також "Весна" повідомляє про затримання вуличних музикантів кавер-групи BEST SOUND BAN в переході станції метро "Площі Якуба Колоса". За попередньою інформацією, це п'ять музикантів. Їх забрали разом з музичними інструментами. Перед цим вони виконали пісню Віктора Цоя "Перемен" у переході, коли повз них пройшла колона протестувальників.

У той же час, як повідомляє TUT.BY, після численних затримань біля площі Якуба Коласа не залишилося людей, схожих на учасників маршу. Ймовірно, суботній жіночий марш закінчився.

Станцію метро "Площа Перемоги" відкрили для посадки і висадки пасажирів.

Що передувало: Раніше в суботу в центрі Мінська зібралися учасниці жіночого маршу, від початку акції силовики розганяли та затримували людей.