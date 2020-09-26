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Журналисты и музыканты: в Минске более 70 задержанных

Суббота, 26 сентября 2020, 17:43
Журналисты и музыканты: в Минске более 70 задержанных

Правозащитники сообщают о минимум 70 задержанных в субботу в Минске, среди которых журналисты и музыканты.

Источник: лишенный регистрации правозащитный центр "Весна", TUT.BY

Детали: По состоянию на 18:23 в списке 70 фамилий, он постоянно дополняется.

Среди задержанных – журналисты Александра Эльбум (TUT.BY), Катерина Карпицкая ("Наша нiва"), Мария Войтович ("Еврорадио"), Марич Гриц ("Белсат"), Юлия Матузова ("Еврорадио", опущена).

Также "Весна" сообщает о задержании уличных музыкантов кавер-группы BEST SOUND BAN в переходе станции метро "Площади Якуба Колоса". По предварительной информации, это пять музыкантов. Их увезли вместе с музыкальными инструментами. Перед этим они исполнили песню Виктора Цоя "Перемен" в переходе, когда мимо них прошла колонна протестующих.

 

В то же время, как сообщает TUT.BY, после многочисленных задержаний возле площади Якуба Коласа не осталось людей, похожих на участников марша. Вероятно, субботний женский марш закончился.

Станцию метро "Площадь Победы" открыли для посадки и высадки пассажиров.

Что предшествовало: Ранее в субботу в центре Минска собрались участницы женского марша, с начала акции силовики разгоняли и задерживали людей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьакции
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