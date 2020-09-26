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За посаду мера Львова боротиметься колишній заступник спікера Ради

Субота, 26 вересня 2020, 23:05
За посаду мера Львова боротиметься колишній заступник спікера Ради
Львів

Львівський міськвиборчком зареєстрував 10 кандидатів на посаду міського голови Львова, серед них ексзаступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на керівника міської виборчої комісії Ігоря Сліпецького

Пряма мова: "Зареєстровані кандидатами 10 осіб, документи ще одного претендента комісія розглядатиме в понеділок"

Деталі: За його даними, комісія зареєструвала таких кандидатів:

  • Руслан Кошулинський від ВО " Свобода"
  • Андрій Садовий від партії "Самопоміч"
  • Олег Синютка від "Європейської солідарності"
  • Тарас Кльофа від Партії "Слуга народу"
  • Юлія Гвоздович від "Української Галицької Партії"
  • Наталія ван Доеверен від "Духовної партії України"
  • Ігор Зінкевич від Партії "Варта"
  • Ігор Телішевський від партії "За майбутнє"

Крім того, комісія зареєструвала кандидатами на посаду міського голови Львова самовисуванців Назарія Брезицького, Юрія Буня, Ігоря Васюника та Романа Матиса.

За словами Ігоря Сліпецького, 28 вересня комісія розгляне документи ще одного претендента – Остапа Стахіва.

Руслан Кошулинський
Руслан Кошулинський

Нагадаємо: З серпня 2008 року Руслан Кошулинський є заступником голови ВО "Свобода".  У 2012-2014 роках був народним депутатом України VII скликання. Пройшов до Верховної Ради України за партійним списком Всеукраїнського об'єднання "Свобода" під номером 12.

13 грудня 2012 року був обраний Верховною Радою України на посаду заступника спікера парламенту.

20 лютого 2014 року Кошулинський ініціював засідання Верховної Ради, на якому депутати проголосували за відсторонення Віктора Януковича від влади.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛьвіввибориСвобода
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