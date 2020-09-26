За пост мэра Львова будет бороться бывший заместитель спикера Рады

Львовский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост городского головы Львова, среди них экс-заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на руководителя городской избирательной комиссии Игоря Слипецкого

Прямая речь: "Зарегистрированы кандидатами 10 человек, документы еще одного претендента комиссия будет рассматривать в понедельник"

Детали: По его данным, комиссия зарегистрировала таких кандидатов:

Руслан Кошулинский от ВО "Свобода"

Андрей Садовой от партии "Самопомощь"

Олег Синютка от "Европейской солидарности"

Тарас Кльофа от партии "Слуга народа"

Юлия Гвоздович от "Украинской галицкой партии",

Наталья ван Доеверен от "Духовной партии Украины"

Игорь Зинкевич от партии "Варта"

Игорь Телишевский от партии "За майбутне".

Кроме того, комиссия зарегистрировала кандидатами на пост городского головы Львова самовыдвиженцев Назария Брезицкого, Юрия Буня, Игоря Васюныка и Романа Матыса.

По словам Игоря Слипецкого, 28 сентября комиссия рассмотрит документы еще одного претендента – Остапа Стахива.

Руслан Кошулинский

Напомним: С августа 2008 года Руслан Кошулинский является заместителем главы ВО "Свобода". В 2012-2014 годах был народным депутатом Украины VII созыва. Прошел в Верховную Раду Украины по партийному списку Всеукраинского объединения "Свобода" под номером 12.

13 декабря 2012 года был избран Верховной Радой Украины на должность заместителя спикера парламента.

20 февраля 2014 года Кошулинский инициировал заседание Верховной Рады, на котором депутаты проголосовали за отстранение Виктора Януковича от власти.