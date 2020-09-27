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На Буковині вже 14 тисяч випадків COVID-19

Неділя, 27 вересня 2020, 01:15

26 вересня в Чернівецькій області зафіксували 107 нових випадків зараження коронавірусом. Всього в області вже діагностовано 14 009 випадків інфікування.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус


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