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На Буковине уже 14 000 случаев COVID-19

Воскресенье, 27 сентября 2020, 01:15

26 сентября в Черновицкой области зафиксировали 107 новых случаев заражения коронавируса. Всего в области уже диагностировано 14 009 случаев инфицирования.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус


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