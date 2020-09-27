На Буковине уже 14 000 случаев COVID-19
Воскресенье, 27 сентября 2020, 01:15
26 сентября в Черновицкой области зафиксировали 107 новых случаев заражения коронавируса. Всего в области уже диагностировано 14 009 случаев инфицирования.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Прямая речь: "С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое".
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