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На Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ

Неділя, 27 вересня 2020, 07:41

26 вересня на Донбасі задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 26 вересня, у смугах відповідальності наших бригад задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Так, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі станкового автоматичного гранатомета зафіксовано неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї – біля Верхньоторецького. Водночас поблизу Авдіївки у нічний час доби ворог провокував наших військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

На жаль, у районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення різного ступеня важкості. Захисників України оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надано необхідну медичну допомогу".

Деталі: Від початку поточної доби формування Російської Федерації один раз відкривали вогонь. Постріли зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета відмічено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Опитного.

Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Теми: ООСДонбас


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