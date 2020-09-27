Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня

Воскресенье, 27 сентября 2020, 07:41

За минувшие сутки на Донбассе задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 26 сентября, в полосах ответственности наших бригад задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации по станковой автоматического гранатомета зафиксировано недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия - у Верхнеторецком. В то же время вблизи Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь".

Детали: С начала текущих суток формирования Российской Федерации один раз открывали огонь. Выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета отмечено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку опытно.

Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Темы: ООСДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНардеп от "Слуги народа" заявил о выходе из партии

видеоВ Беларуси "кибер-партизаны" взломали эфир государственных телеканалов

Коронавирус: в Грузии рекорд заражений за сутки

фотоКатастрофа АН-26: опубликовали имена погибших

фотоВ Крыму исчез водоем и пересохла река, питавшая крупное водохранилище

фото, видеоЖурналисты и музыканты: в Минске более 70 задержанных

Все новости...
ООС
На Донбассе зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны формирований РФ
Боевики обстрелами нарушили "тишину" на Донбассе - штаб ООС
Наемники нарушили "тишину" с противотанкового гранатомета – ООС
Последние новости
08:00
Главные новости субботы и ночи: МВД обнародовало видео момента падения АН-26, версии катастрофы
07:41
На Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня
06:00
Швеция предложила посредничество в разрешении кризиса в Беларуси
04:58
Канада выделит $340 млн для Глобального альянса вакцинации
03:42
В мировом антирейтинге COVID-19 Украина на 15-м месте
02:27
видеоНардеп от "Слуги народа" заявил о выходе из партии
01:15
На Буковине уже 14 000 случаев COVID-19
00:59
Трамп выдвинул кандидатуру судьи Верховного суда
00:22
SpaceX анонсировала очередной коммерческий запуск Falcon 9
23:59
Среди погибших в катастрофе АН-26 – сын штурмана ИЛ-76, сбитого в Луганске
Все новости...