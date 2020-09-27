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На Донбассе подорвались трое бойцов ООС

Воскресенье, 27 сентября 2020, 07:41
На Донбассе подорвались трое бойцов ООС

На Донбассе во время передвижения в пределах взводного опорного пункта подорвались трое бойцов ООС.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 26 сентября, в полосах ответственности наших бригад задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации по станковой автоматического гранатомета зафиксировано недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия - у Верхнеторецком. В то же время вблизи Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь".

Детали: С начала текущих суток формирования Российской Федерации один раз открывали огонь. Выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета отмечено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку опытно.

Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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Темы: ООСДонбасс
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